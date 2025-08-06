Россияне в 2025 году стали чаще ходить на концерты
Россияне стали чаще ходить на концерты: в первом полугодии около половины продаж на «Яндекс Афише» и ресурсах партнеров сервиса составили билеты на концерты — это 12,5 миллиарда рублей
Прямые продажи сервиса превысили 20 миллиардов рублей в первом полугодии 2025 года, 65% продаж сервиса в регионах пришлось на концерты.
Показатели выручки выросли на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В количественном отношении рост составил +37%, а всего было реализовано 13 миллионов билетов, в том числе и на партнерских сервисах, где продажи выросли на 57,4%.
Чаще всего россияне выбирали концерты, которые обеспечили почти половину выручки в денежном отношении. Ее рост составил 120% за год. На втором месте оказались театральные представления (+37,4%), а также выросло число интересующихся спортом россиян (+176% за 12 месяцев).
Почти две трети всех билетов пришлось на события в Москве (41%) и в Санкт-Петербурге — 16%. Среди остальных регионов выделились Новосибирск и Екатеринбург, у которых рост числа продаж составил 111% и 99,7% соответственно. В топ-5 по динамике также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону и Казань.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Прискорбно»: В Индии назвали новые пошлины США «несправедливыми»
- Вокалист NAGART дал совет музыкантам по борьбе с выгоранием
- Два министра Ганы погибли в результате крушения вертолета
- Новые «Страсти Христовы» Мэла Гибсона разделили на две части
- Число вакансий с требованиями навыков ИИ выросло в 2,3 раза
- Опрос: Большинство россиян не планируют уходить на пенсию
- Минпросвещения опровергло введение в РФ единой школьной формы
- «Пощекотать нервы»: В России снимут адаптацию триллера «Вышка»
- Газзаев оценил соперников российской сборной по футболу
- Трамп ввел против Индии дополнительную пошлину в 25 процентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru