Россияне в 2025 году стали чаще ходить на концерты

Прямые продажи сервиса превысили 20 миллиардов рублей в первом полугодии 2025 года, 65% продаж сервиса в регионах пришлось на концерты.

Показатели выручки выросли на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В количественном отношении рост составил +37%, а всего было реализовано 13 миллионов билетов, в том числе и на партнерских сервисах, где продажи выросли на 57,4%.

Чаще всего россияне выбирали концерты, которые обеспечили почти половину выручки в денежном отношении. Ее рост составил 120% за год. На втором месте оказались театральные представления (+37,4%), а также выросло число интересующихся спортом россиян (+176% за 12 месяцев).

Почти две трети всех билетов пришлось на события в Москве (41%) и в Санкт-Петербурге — 16%. Среди остальных регионов выделились Новосибирск и Екатеринбург, у которых рост числа продаж составил 111% и 99,7% соответственно. В топ-5 по динамике также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону и Казань.

