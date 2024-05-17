Пользователи VK смогут виртуально посетить музеи Москвы в проекте «Музейный мир»

Проект «Музейный мир», который платформа VK специально запустила к всероссийской акции «Ночь музеев», позволит пользователям насладиться уникальным контентом от 80 российских музеев и блогеров, а также посмотреть в онлайн-формате спектакли, экскурсии и послушать лекции.

Акция пройдет с 17 по 19 мая, в ней участвуют Третьяковская галерея, Культура.РФ, Пушкинский музей, ГМИРЛИ им. В. И. Даля, центр «Эрмитаж-Казань, Русский музей и другие. Отмечается, что видеоматериалы можно будет найти по хэштегу #МузейныйМир в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Так, 17 мая можно будет посмотреть лекцию «Египетская коллекция ГМИИ им. А.С. Пушкина» от директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой, а также виртуально насладиться красотой залов Гатчинского дворца «Беседы с Флорой» и посмотреть выставку «Солнечный круг» от Российского этнографического музея.