Пользователи VK смогут виртуально посетить музеи Москвы в проекте «Музейный мир»

Проект «Музейный мир», который платформа VK специально запустила к всероссийской акции «Ночь музеев», позволит пользователям насладиться уникальным контентом от 80 российских музеев и блогеров, а также посмотреть в онлайн-формате спектакли, экскурсии и послушать лекции.

Акция пройдет с 17 по 19 мая, в ней участвуют Третьяковская галерея, Культура.РФ, Пушкинский музей, ГМИРЛИ им. В. И. Даля, центр «Эрмитаж-Казань, Русский музей и другие. Отмечается, что видеоматериалы можно будет найти по хэштегу #МузейныйМир в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Так, 17 мая можно будет посмотреть лекцию «Египетская коллекция ГМИИ им. А.С. Пушкина» от директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой, а также виртуально насладиться красотой залов Гатчинского дворца «Беседы с Флорой» и посмотреть выставку «Солнечный круг» от Российского этнографического музея.

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Послушать и посмотреть музыкальный спектакль «Евгений Онегин: версия Ленский» можно будет 18 мая в официальном сообществе Музея Москвы «ВКонтакте». А в «Одноклассниках» пользователи смогут посетить онлайн-экскурсию по Фермерскому дворцу в «Петергофе» и выставку «Лиловый мост» от Саратовского музея имени А.Н. Радищева. Лекторий «Dостаевский» 19 мая представит лекцию «Валентин Серов», а Мультимедиа Арт Музей покажет экскурсию «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней».

Музей Фаберже, Херсонес Таврический и музей Востока расскажут увлекательные факты мира искусства, которые можно посмотреть в VK Клипах.

Проект «Музейный мир» позволяет тем, кто физически не может присутствовать в музеях и на выставках, прикоснуться к прекрасному с помощью своих смартфонов и планшетов.

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ФОТО: Пресс-служба VK
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