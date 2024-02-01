Россияне рассказали свое отношение к отечественному кинематографу

В кинотеатре за прошедшие полгода побывали 40% россиян, среди которых 63% делали это от двух до пяти раз, 26% побывали в кино лишь однажды, более десяти раз сходить в кинотеатр позволили себе три процента опрошенных. Исследованием Mediacom.Expert при участии Anketolog.ru делится газета «Газета.Ru».