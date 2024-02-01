Россияне рассказали свое отношение к отечественному кинематографу

В кинотеатре за прошедшие полгода побывали 40% россиян, среди которых 63% делали это от двух до пяти раз, 26% побывали в кино лишь однажды, более десяти раз сходить в кинотеатр позволили себе три процента опрошенных. Исследованием Mediacom.Expert при участии Anketolog.ru делится газета «Газета.Ru».

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Две трети россиян (64%) относятся к отечественному кино нейтрально, почти треть (30%) считают его хорошим и отмечают рост качества новых картин, резко отрицательно высказались 6% респондентов.

Примечательно, что абсолютное большинство (93%) опрошенных смотрят отечественные мультфильмы, причем почти половина (45%) делают это часто.

Российские работы сравнимы с иностранными по мнению 48 россиян, меньше трети (27%) считают, что отечественное кино слабее западного, 25% придерживаются иного мнения.

Ранее россияне назвали «Слово пацана» и «Фишер» лучшими сериалами года. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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