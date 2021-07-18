Россияне получили награды Каннского кинофестиваля
18 июля 202118:23
Оператор фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» отмечен технической премией в Каннах. Другой представитель России — режиссёр Кира Коваленко получила на фестивале Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» за драму «Разжимая кулаки».
Ранее президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов предрек успех российским картинам.
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18 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru