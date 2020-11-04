Россияне отпразднуют День народного единства онлайн

Россияне отметят в среду 4 ноября День народного единства в онлайн-формате: планируются трансляции концертов, дистанционные акции, мастер-классы. Об этом сообщает ТАСС.

Московские парковки будут бесплатными 4 ноября

Большинство мероприятий в 2020 году запланированы в дистанционном формате. На всей территории страны будут организованы выставки, патриотические мероприятия, спортивные состязания. Целью праздника является знакомство россиян с разнообразием культурного и исторического наследия различных точек страны.

В Москве часть мероприятий будет проведена на площадках ВДНХ. Онлайн-мероприятия в День народного единства пройдут в Томске, Владивостоке, Симферополе, Иркутске, Нижнем Новгороде, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Во многих городах анонсированы мотогонки, турниры по пейнтболу, велозаезды и другие спортивные мероприятия на открытом воздухе.

Также агентство передает, что в Чечне, Удмуртии, Карелии, Туве, Чувашии и других республиках будут проведены онлайн-фестивали национальных ремесел и традиционных блюд.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПраздникОнлайнДень Народного Единства
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