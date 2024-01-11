«Чебурашка» обогнал по популярности «Гарри Поттера» у россиян

В топ популярных фильмов попали «Холоп», «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Баба Мороз и тайна Нового года». Часть россиян также отдала предпочтение советской классике: «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Морозко».

До 2022 года рейтинг традиционно входили и фильмы о Гарри Поттере. В этом году зарубежные картины впервые не попали в топ-20. Издание поясняет такую тенденцию тем, что часть кинолент иностранного производства теперь недоступны для российского телеэфира.

Ранее в сети книжных магазинов «Читай-город» сообщили о том, что новеллизация Чебурашки сместила с первого места в детском топе книги о Гарри Поттере, передает «Радиоточка НСН».

