Россияне назвали самую романтичную книгу

Самой романтичной книгой более трети россиян считают роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование, проведенное в преддверии Дня всех влюбленных книжным сервисом Mybook. Отмечается, что на втором месте в списке роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», замыкает тройку лидеров повесть Александра Грина «Алые Паруса».

В топ-10 также вошли классические «романтические» произведения «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира.