Россияне назвали самую романтичную книгу
Самой романтичной книгой более трети россиян считают роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование, проведенное в преддверии Дня всех влюбленных книжным сервисом Mybook. Отмечается, что на втором месте в списке роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», замыкает тройку лидеров повесть Александра Грина «Алые Паруса».
В топ-10 также вошли классические «романтические» произведения «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира.
А ранее сообщалось, что композиция Don't Stop Me Now британской группы Queen названа самой жизнеутверждающей песней во время пандемии. Об этом пишет Daily Mail.
Большинство опрошенных считают, что эта композиция способна моментально поднять настроение и зарядить энергией.
На втором месте оказалась одна из самых известных песен ABBA Dancing Queen, на третьем – композиция Living on the prayer группы Bon Jovi. В топ-5 самых оптимистичных песен также попали Walking on Sunshine рок-группы Katrina and the Waves и Good Vibrations коллектива The Beach Boys
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