ВЦИОМ: Россияне назвали лучшими актерами года Хабенского и Бурунова
Россияне считают лучшими отечественными актерами 2024 года Константина Хабенского и Сергея Бурунова, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Соответствующий рейтинг представлен на сайте организации.
Центр 28 сентября провел опрос методом телефонного интервью, участие в нем приняли 1600 граждан в возрасте от 18 лет.
«Второй год подряд в число лучших актеров входит Константин Хабенский (11%), в этом году пьедестал зрительского почета с ним разделяет Сергей Бурунов (11%, +5 п.п. за год)», — говорится в исследовании.
В рейтинг лучших также вошли Сергей Безруков, которого упомянули 9% респондентов, Владимир Машков (8%), Олег Басилашвили и Александр Петров (по 5%).
Лучшей актрисой по мнению россиян стала Елена Яковлева, ее назвали 8% опрошенных. За ней в рейтинге следуют Мария Аронова и Юлия Пересильд (7% и 6% соответственно). В топ-5 также вошли Любовь Аксенова (5%) и набравшие по 4% Юлия Снигирь, Светлана Ходченкова, Елизавета Боярская.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что в отпуске минувшим летом был каждый третий россиянин, каждый пятый респондент отдыхал на даче и дома, 8% опрошенных — на Черном море, 4% — за рубежом, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru