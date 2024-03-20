Актер Василий Ливанов высмеял режиссера «Шерлока Холмса» за приспособленчество
Режиссер цикла телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорь Масленников был «приспособленцем» и компенсировал недостаток таланта и профессиональных навыков продвижением по партийной лестнице. Об этом заявил исполнивший роль знаменитого сыщика народный артист РСФСР Василий Ливанов в беседе с AIF.Ru.
Как отметил актер, Масленников не был силен в детективном жанре. «Выравнивало ситуацию» то, что над фильмом работали оператор Юрий Векслер и сыгравший доктора Ватсона Виталий Соломин, которого Ливанов назвал «потрясающим партнером».
«А Масленников… Никак не забуду одну его фразу! Когда мы играли эпизод и заканчивали, он говорил: "Вы угадали тайный замысел режиссера". Я хохотал – это же надо придумать такую форму, прикрыть свою некомпетентность», — поделился артист.
По словам Ливанова, его не удивило, что проект доверили некомпетентному человеку: актер указал, что Масленников активно продвигался по партийной лестнице, «выслуживался» перед киноруководителями, имел необходимые связи.
«Он учился вместе с Ильей Авербахом, прекрасным режиссером. Но Илюша не стал парторгом, не завел себе на "Ленфильме" кабинет», — указал Ливанов.
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