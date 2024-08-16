Россияне назвали «Бригаду» самым культовым российским сериалом
Сериал «Бригада» стал абсолютным победителем голосования, которое портал «Кинопоиск» провёл в паблике «ВКонтакте» и в Telegram-канале подкаста «Сезонное обострение».
Участникам предлагалось выбрать лучшие проекты нескольких десятилетий. В итоге «Улицы разбитых фонарей» возглавили список сериалов 1990-х годов, а «Бригаду» признали лучшим в нулевых.
Рейтинг 2010-х годов возглавил сериал «Кухня». Лидером списка за 2020-е года стал проект «Слово пацана. Кровь на асфальте».
В общем ТОП-4 «Бригада» заняла первое место, далее расположились «Улицы разбитых фонарей», «Кухня» и «Слово пацана».
Ранее автор «Слова пацана» кинорежиссёр Жора Крыжовников рассказал о запуске нового проекта, который будет посвящён Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru