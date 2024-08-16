Россияне назвали «Бригаду» самым культовым российским сериалом

Сериал «Бригада» стал абсолютным победителем голосования, которое портал «Кинопоиск» провёл в паблике «ВКонтакте» и в Telegram-канале подкаста «Сезонное обострение».

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Участникам предлагалось выбрать лучшие проекты нескольких десятилетий. В итоге «Улицы разбитых фонарей» возглавили список сериалов 1990-х годов, а «Бригаду» признали лучшим в нулевых.

Рейтинг 2010-х годов возглавил сериал «Кухня». Лидером списка за 2020-е года стал проект «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В общем ТОП-4 «Бригада» заняла первое место, далее расположились «Улицы разбитых фонарей», «Кухня» и «Слово пацана».

Ранее автор «Слова пацана» кинорежиссёр Жора Крыжовников рассказал о запуске нового проекта, который будет посвящён Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
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