BadComedian назвал самые культовые работы Кэмерона в день 70-летия режиссера

Первый фильм «Терминатор» и подборка «Чужих» - самые выдающиеся работы режиссера и продюсера Джеймса Кэмерона, который 16 августа отмечает своё 70-летие. Такую оценку его творчества по случаю юбилея дал видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian.

В разговоре с NEWS.ru он охарактеризовал канадца как великого продюсера. По словам Баженова, фильм «Титаник» также можно отнести к успеху режиссёра. Как считает BadComedian, Кэмерон сделал больше, чем кто-либо ещё, для массового кино.