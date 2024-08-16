BadComedian назвал самые культовые работы Кэмерона в день 70-летия режиссера
Первый фильм «Терминатор» и подборка «Чужих» - самые выдающиеся работы режиссера и продюсера Джеймса Кэмерона, который 16 августа отмечает своё 70-летие. Такую оценку его творчества по случаю юбилея дал видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian.
В разговоре с NEWS.ru он охарактеризовал канадца как великого продюсера. По словам Баженова, фильм «Титаник» также можно отнести к успеху режиссёра. Как считает BadComedian, Кэмерон сделал больше, чем кто-либо ещё, для массового кино.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно Кэмерон сообщил о работе над новым проектом по вселенной «Терминатора». Кинодеятель не уточнил, будет ли это сериал или фильм. Подробности пока не раскрываются.
Первый фильм «Терминатор» был выпущен в 1984 году, в нем сыграли Арнольд Шварценеггер, Майкл Бьен и Линда Хэмилтон.
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