Россияне хотели бы прочитать фанфики по «Алым парусам» и «Джейн Эйр»
Порядка 69% опрошенных россиян заявили, что читали фанфики, основанные на кино или сериалах, говорится в опросе, проведенном литературной платформой «Литнет».
Фанфики - произведения, созданные поклонниками по мотивам любимых книг и ставшие большой частью развития современного литературного процесса. Так, 58% респондентов выразили мнение, что в фанфиках нуждаются произведения, которые вызывают много вопросов и дискуссий у читателей.
Говоря о конкретных отечественных произведениях, по которым хотелось бы почитать фанфик, россияне отметили «Алые паруса» Александра Грина (42%), «Евгения Онегина», Александра Пушкина (41%) и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя (41%).
Топ-3 иностранных произведений, по которым российским читателям хотелось бы ознакомиться с фанфиком, включает в себя «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте (51%), «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл (47%) и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюмы (43%).
Опрошенные также рассказали, в каких жанрах они предпочли бы видеть фанфики, основанные на классических произведениях. Так, 49% респондентов выбрали фэнтези/приключения, в то время как 33% отдали предпочтение романтике/драме. Детективы и триллеры интересуют лишь 7% опрошенных, а фантастика и научная фантастика привлекают всего 6% поклонников.
Опрос проводился в августе 2024 года среди россиян старше 18 лет. Всего в исследовании принял участие 1043 человека.
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