Россияне ассоциируют уходящий год с книгой «1984»

Россияне ассоциируют уходящий год с антиутопией Джорджа Оруэлла «1984». О этом говорят данные исследования, проведенного книжным сервисом MyBook. Аналитики подчеркивают, что этому роману читатели отдали более 20% голосов. На втором месте рейтинга оказалась книга Яны Вагнер «Вонгозеро». По моивам этого романа был снят сериал «Эпидемия». Замыкает тройку лидеров «Пандемия» Франка Тилье.

Кроме того, в топ-5 вошли «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери и «Любовь во время чумы» Габриэля Гарсиа Маркеса.

Главными книгами года наши соотечественники назвали роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» и произведение Аси Казанцевой «Мозг материален».