Россияне ассоциируют уходящий год с книгой «1984»

Россияне ассоциируют уходящий год с антиутопией Джорджа Оруэлла «1984». О этом говорят данные исследования, проведенного книжным сервисом MyBook. Аналитики подчеркивают, что этому роману читатели отдали более 20% голосов. На втором месте рейтинга оказалась книга Яны Вагнер «Вонгозеро». По моивам этого романа был снят сериал «Эпидемия». Замыкает тройку лидеров «Пандемия» Франка Тилье.

Кроме того, в топ-5 вошли «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери и «Любовь во время чумы» Габриэля Гарсиа Маркеса.

Главными книгами года наши соотечественники назвали роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» и произведение Аси Казанцевой «Мозг материален».

Google навал самые популярные интернет-запросы россиян в 2020 году

А ранее сервис IMDb представил список самых популярных среди пользователей сайта сериалов в 2020 году. Возглавляют его «Пацаны», на второй строчке расположился «Бумажный дом», замыкает тройку лидеров «Тьма». Также в топ-5 вошли «Озарк» и «Мандалорец».

Среди документальных сериалов лидирует «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», отмечает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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