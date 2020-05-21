Россиян рассмешил чернокожий князь Ростов в британском сериале

В рунете темнокожего «дворянина» тут же окрестили князем «Ростовым из Ростова-на-Конго». Впрочем, это не единственный герой сериала, чье этническое происхождение повеселило российского зрителя. К примеру, того же графа Орлова сыграл британский актер с индийскими корнями Саша Дхаван.



Комедийный сериал «Великая» вышел на потоковом сервисе Hulu 16 мая, в нем рассказывается о молодых годах императрицы Екатерины II. Главную роль сыграла 22-летня американская актриса Эль Фаннинг.



При этом некоторые зрители обвинили создателей сериала в русофобии, так как герои сериала без конца пьют водку, а в одной из сцен Екатерине на свадьбу подарили медведя, отмечает Ura.ru

