Россиян рассмешил чернокожий князь Ростов в британском сериале

Российские интернет-пользователи обратили внимание на вольное допущение продюсеров британского сериала о Екатерине II — князя Ростова в нем сыграл чернокожий актер Абрахам Попула.

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В рунете темнокожего «дворянина» тут же окрестили князем «Ростовым из Ростова-на-Конго». Впрочем, это не единственный герой сериала, чье этническое происхождение повеселило российского зрителя. К примеру, того же графа Орлова сыграл британский актер с индийскими корнями Саша Дхаван.

Комедийный сериал «Великая» вышел на потоковом сервисе Hulu 16 мая, в нем рассказывается о молодых годах императрицы Екатерины II. Главную роль сыграла 22-летня американская актриса Эль Фаннинг.

При этом некоторые зрители обвинили создателей сериала в русофобии, так как герои сериала без конца пьют водку, а в одной из сцен Екатерине на свадьбу подарили медведя, отмечает Ura.ru

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ФОТО: Кадр из сериала «Великая»
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