Режиссер «Карточного домика» снимет сериал о событиях Октябрьской революции
Режиссер и продюсер нескольких серий американского сериала «Карточный домик» ("House of cards") Джон Дэвид Боулс снимет сериал о событиях Октябрськой революции 1917 года.
Как сообщает РИА Новости, Боулс будует работать с международной командой, в частности, участие в создании сериала примут британский сценарист Том Уильямс, продюсеры итальянской компании Clipper Media.
Название сериала - "Изумрудный глаз". В основе сюжета книги Сэма Истлэнда об инспекторе Арно Пеккала с прозвищем «Изумрудный глаз» — сыщике царя Николая II.
Как отмечает агентство, семь книг Истлэнда про Пеккалу переведены на 22 языка, по всему миру продано более миллиона книг.
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