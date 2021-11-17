Россия подаст жалобу в Верховный суд Амстердама по скифскому золоту

Жалоба в Верховный суд Нидерландов об обжаловании решения суда о передачи скифского золота Украине будет подана Россией до февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяны Умрихиной.

Апелляционный суд Амстердама в октябре постановил, что скифское золото следует передать Украине. Коллекцию скифского золота из около 2 тысяч артефактов вывезли в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года.