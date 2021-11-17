Россия подаст жалобу в Верховный суд Амстердама по скифскому золоту
Жалоба в Верховный суд Нидерландов об обжаловании решения суда о передачи скифского золота Украине будет подана Россией до февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяны Умрихиной.
Апелляционный суд Амстердама в октябре постановил, что скифское золото следует передать Украине. Коллекцию скифского золота из около 2 тысяч артефактов вывезли в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года.
По словам Умрихиной, пока Апелляционный суд Амстердама не передал на руки судебное решение крымским музейщикам. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме отказал в информации о состоянии коллекции скифского золота, добавила она.
«Они не отвечают на наши письма о состоянии, о требованиях о реставрации, чтобы допустить реставраторов», – сказала Умрихина.
В 2017 году президент Пушкинского музея Ирина Антонова в беседе с НСН заявила, что не сомневается в правомерности возвращения музейных ценностей именнов Крым.
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