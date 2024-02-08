Россия не примет участие в 60-й Венецианской биеннале

Выставка откроется 20 апреля и будет действовать до 24 ноября. Центральной для юбилейной биеннале станет тема «Чужестранцы повсюду».

По словам куратора выставки Адриано Педроза, лейтмотивом экспозиции станут многочисленные мировые кризисы, которые становятся причинами перемещения людей в другие страны, где они вынуждены жить среди других наций с иной идентичностью.

Акцент будет сделан на работах художников, которые сами стали иностранцами, эмигрантами, беженцами или экспатами.

Ранее стало известно, что посещение Венеции станет платным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



