Россия не примет участие в 60-й Венецианской биеннале
Юбилейная, 60-я Венецианская биеннале второй год подряд пройдет без участия России, сообщает Artnet.
Выставка откроется 20 апреля и будет действовать до 24 ноября. Центральной для юбилейной биеннале станет тема «Чужестранцы повсюду».
По словам куратора выставки Адриано Педроза, лейтмотивом экспозиции станут многочисленные мировые кризисы, которые становятся причинами перемещения людей в другие страны, где они вынуждены жить среди других наций с иной идентичностью.
Акцент будет сделан на работах художников, которые сами стали иностранцами, эмигрантами, беженцами или экспатами.
Ранее стало известно, что посещение Венеции станет платным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru