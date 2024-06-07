Россия и Китай совместно снимут приключенческий фильм о советских разведчиках

Министр раскрыла, что основе сюжета – история, в которой придется объединиться советскому разведчику и бывшему царскому агенту, чтобы противостоять общему врагу. Цель – довести в сохранности через всю страну секретные материалы от которых зависит будущее СССР и Китая.

Режиссером проекта станет Андрей Волгин. В актерский состав войдут Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, а также другие российские и китайские артисты.

Ранее в России начались съемки сиквела фильма «Батя», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

