Россия и Китай совместно снимут приключенческий фильм о советских разведчиках
Начались переговоры о создании совместного российско-китайского фильма под предварительным названием «Красный шёлк». Об этом рассказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова на полях ПМЭФ, сообщает РИА Новости.
Министр раскрыла, что основе сюжета – история, в которой придется объединиться советскому разведчику и бывшему царскому агенту, чтобы противостоять общему врагу. Цель – довести в сохранности через всю страну секретные материалы от которых зависит будущее СССР и Китая.
Режиссером проекта станет Андрей Волгин. В актерский состав войдут Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, а также другие российские и китайские артисты.
Ранее в России начались съемки сиквела фильма «Батя», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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