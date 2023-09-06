Россия и Израиль подписали соглашение о совместном кинопроизводстве

Он напомнила, что предложение исходило от Иерусалима, а переговоры длились почти 15 лет. С израильской стороны подпись под документом поставил полномочный посол Израиля Александр Бен Цви.

По её словам, подписанное соглашение позволит «коллегам из России и Израиля» не только обмениваться опытом, но и реализовывать совместные проекты, а также работать с киноархивами.

«С нетерпением ждём израильских кинематографистов в конкурсных программах наших международных кинофестивалей и в публичных дискуссиях», - написала глава Минкульта РФ.

Ранее Любимова заявила, что на заседании Подкомиссии по культуре Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству Пекину предложили создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».