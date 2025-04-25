«Россия без Винни-Пуха?»: Откажется ли детский театр от «недружественных» авторов

Имя Алана Милна пугает провинциальных чиновников, сказала Марина Дмитревская, а Алексей Гончаренко спрогнозировал отказы от детских спектаклей по западным авторам.

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Страсти по «Винни-Пуху»

В Санкт-Петербурге на этой неделе завершился фестиваль детских спектаклей «Арлекин», а уже сегодня в Великом Новгороде стартовал международный театральный фестиваль «Царь-Сказка».

Что кроется за изобилием детских спектаклей, и есть ли в этой сфере запретные темы и авторы, выяснили театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, главный специалист Кабинета театров для детей и театров кукол Союза театральных деятелей РФ Алексей Гончаренко, театральный критик Марина Дмитревская и шеф-координатор «Царь-сказки» Татьяна Боброва.

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Фестиваль детских спектаклей «Арлекин», который называют детской «Золотой Маской», завершился 23 апреля в Санкт-Петербурге. В его конкурсную программу отобрали девять спектаклей, а лучшей постановкой 2025 года признали спектакль Дмитрия Максименкова и Дмитрия Мышкина «Как я стал художником» в Театре наций.

Театральный критик Марина Дмитревская считает, что в России много детских спектаклей, при этом особенно бурно развивается подростковый театр.

М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Вообще детского театра очень много, но я бы сказала, что развивается театр для подростков в большей степени, чем для маленьких. В театр для подростков, как это было в конце 80-х - начале 90-х, когда был взрыв тюзовского движения, пришли очень заметные молодые режиссеры, которые хотят с подростками работать. Это сейчас очень важный сегмент. Потому что ни для кого не секрет, что уровень школьных разговоров о смысле жизни и о человеческих критериях, о долге, о гуманизме, оставляет желать много лучшего. Если говорить про какие-то новые вещи, отчасти новые, то много социального театра для подростков, где сами подростки отвечают на какие-то проблемные вопросы, участвуют в спектаклях».

Новые режиссеры в детском театре - это прекрасно, однако, по словам Дмитревской, бывают и «перегибы на местах» из-за излишней бдительности чиновников.

М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Сейчас существует мода поставить что-то, что не закроют. Вот, например, в одном театре центральной полосы хороший режиссер ставил «Винни-Пуха», при этом на афише был и автор повести Алан Милн. Власти этого города велели снять Милна с афиши, потому что это чуждый нам «американский кто-то там». А когда им было сказано, что это британский писатель, сказали: «Еще хуже! Возвращайте Винни-Пуха», как будто Винни-Пух – это Ванька. То есть «Винни-Пух» можно, а «Милн» нельзя. В итоге режиссер сняла и «Винни-Пуха», и Милна. Наши режиссеры хотят, чтобы вот такого маразма не было».
М.СИНТИН: Мы часто говорим, что на Западе пытаются запретить русскую культуру, что этого делать нельзя, что у них всё равно ничего не получится, потому что нельзя запретить Толстого, Достоевского, Чехова, Чайковского, а сами также вводим запрет на американское, британское или французское искусство, запрещая, в частности, постановки драматургов из недружественных стран. Как бы не складывалась политическая обстановка, вводить запреты на детскую классику недопустимо. Не хотим же мы остаться без сказок Андерсена, Шарля Перро или братьев Гримм».
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Малыши и «важное высказывание»

Главный специалист Кабинета театров для детей и театров кукол СТД РФ, театровед Алексей Гончаренко подтвердил, что проблема с западными авторами есть.

А.ГОНЧАРЕНКО: «Эта проблема есть, безусловно, она существует. Я уверен, что сейчас, конечно, будут сильно меньше обращаться к текстам западных авторов. Это правда».

Вместе с тем он считает, что и без постановок по произведениям «недружественных» авторов детский театр в России успешно развивается.

А.ГОНЧАРЕНКО: «Сейчас театр для детей в России находится в очень неплохой форме, потому что происходит масса интересных явлений в связи с приходом молодых режиссеров. Приходя в театр для детей, они пытаются сделать какое-то важное высказывание, а не просто спектакль для самых маленьких. Учитывая семейный просмотр, семейную аудиторию, принципиально важно, что спектакль очень часто не заканчивается финалом. После начинаются какие-то обсуждения, разговоры со зрителями. И это очень важно, потому что зрители понимают, что театр живой, и можно задать вопросы актерам, А актеры понимают, что на самом деле испытывал зритель, какие чувства, эмоции. И вот эти спектакли с обсуждениями, которые проходят во многих театрах сейчас, - это важная вещь».
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Подростки без «классики»?

Не успел завершиться фестиваль «Арлекин» в Петербурге, как в Великом Новгороде 25 апреля стартовал XVIII Международный театральный фестиваль «Царь-Сказка».

Шеф-координатор «Царь-сказки» Татьяна Боброва констатировала, что молодые режиссеры исследуют «новые территории», вместо обращений к классике.

Т.БОБРОВА: «Мне кажется, молодые режиссеры заняты сейчас тем, что они постоянно что-то исследуют. Они не стремятся на территорию проверенной годами классики, а пытаются найти что-то новое, в документальном театре, в каких-то новых темах, новых течениях и в современной литературе. Они пытаются искать это для подростков. Мне кажется, молодые режиссеры - это ищущие молодые люди».
М.СИНТИН: «Замечательно, что многие молодые режиссеры пытаются найти себя именно в детском и подростковом театре, куда они идут в поисках большей свободы и возможностей самовыражения. Очень хочется, чтобы лучшие постановки детских и подростковых спектаклей смогли бы увидеть дети небольших городов и поселков. Хорошо бы, если за победу на фестивалях - таких, как «Арлекин» или «Царь-сказка» - давали возможность победившему спектаклю отправиться на гастроли по всей стране, чтобы юные зрители отдаленных городков не чувствовали себя оторванными от лучших образцов театрального искусства».

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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».

Идите в театр!

 

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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