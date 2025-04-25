«Россия без Винни-Пуха?»: Откажется ли детский театр от «недружественных» авторов
Имя Алана Милна пугает провинциальных чиновников, сказала Марина Дмитревская, а Алексей Гончаренко спрогнозировал отказы от детских спектаклей по западным авторам.
Страсти по «Винни-Пуху»
В Санкт-Петербурге на этой неделе завершился фестиваль детских спектаклей «Арлекин», а уже сегодня в Великом Новгороде стартовал международный театральный фестиваль «Царь-Сказка».
Что кроется за изобилием детских спектаклей, и есть ли в этой сфере запретные темы и авторы, выяснили театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, главный специалист Кабинета театров для детей и театров кукол Союза театральных деятелей РФ Алексей Гончаренко, театральный критик Марина Дмитревская и шеф-координатор «Царь-сказки» Татьяна Боброва.
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Фестиваль детских спектаклей «Арлекин», который называют детской «Золотой Маской», завершился 23 апреля в Санкт-Петербурге. В его конкурсную программу отобрали девять спектаклей, а лучшей постановкой 2025 года признали спектакль Дмитрия Максименкова и Дмитрия Мышкина «Как я стал художником» в Театре наций.
Театральный критик Марина Дмитревская считает, что в России много детских спектаклей, при этом особенно бурно развивается подростковый театр.
М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Вообще детского театра очень много, но я бы сказала, что развивается театр для подростков в большей степени, чем для маленьких. В театр для подростков, как это было в конце 80-х - начале 90-х, когда был взрыв тюзовского движения, пришли очень заметные молодые режиссеры, которые хотят с подростками работать. Это сейчас очень важный сегмент. Потому что ни для кого не секрет, что уровень школьных разговоров о смысле жизни и о человеческих критериях, о долге, о гуманизме, оставляет желать много лучшего. Если говорить про какие-то новые вещи, отчасти новые, то много социального театра для подростков, где сами подростки отвечают на какие-то проблемные вопросы, участвуют в спектаклях».
Новые режиссеры в детском театре - это прекрасно, однако, по словам Дмитревской, бывают и «перегибы на местах» из-за излишней бдительности чиновников.
М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Сейчас существует мода поставить что-то, что не закроют. Вот, например, в одном театре центральной полосы хороший режиссер ставил «Винни-Пуха», при этом на афише был и автор повести Алан Милн. Власти этого города велели снять Милна с афиши, потому что это чуждый нам «американский кто-то там». А когда им было сказано, что это британский писатель, сказали: «Еще хуже! Возвращайте Винни-Пуха», как будто Винни-Пух – это Ванька. То есть «Винни-Пух» можно, а «Милн» нельзя. В итоге режиссер сняла и «Винни-Пуха», и Милна. Наши режиссеры хотят, чтобы вот такого маразма не было».
М.СИНТИН: Мы часто говорим, что на Западе пытаются запретить русскую культуру, что этого делать нельзя, что у них всё равно ничего не получится, потому что нельзя запретить Толстого, Достоевского, Чехова, Чайковского, а сами также вводим запрет на американское, британское или французское искусство, запрещая, в частности, постановки драматургов из недружественных стран. Как бы не складывалась политическая обстановка, вводить запреты на детскую классику недопустимо. Не хотим же мы остаться без сказок Андерсена, Шарля Перро или братьев Гримм».
Малыши и «важное высказывание»
Главный специалист Кабинета театров для детей и театров кукол СТД РФ, театровед Алексей Гончаренко подтвердил, что проблема с западными авторами есть.
А.ГОНЧАРЕНКО: «Эта проблема есть, безусловно, она существует. Я уверен, что сейчас, конечно, будут сильно меньше обращаться к текстам западных авторов. Это правда».
Вместе с тем он считает, что и без постановок по произведениям «недружественных» авторов детский театр в России успешно развивается.
А.ГОНЧАРЕНКО: «Сейчас театр для детей в России находится в очень неплохой форме, потому что происходит масса интересных явлений в связи с приходом молодых режиссеров. Приходя в театр для детей, они пытаются сделать какое-то важное высказывание, а не просто спектакль для самых маленьких. Учитывая семейный просмотр, семейную аудиторию, принципиально важно, что спектакль очень часто не заканчивается финалом. После начинаются какие-то обсуждения, разговоры со зрителями. И это очень важно, потому что зрители понимают, что театр живой, и можно задать вопросы актерам, А актеры понимают, что на самом деле испытывал зритель, какие чувства, эмоции. И вот эти спектакли с обсуждениями, которые проходят во многих театрах сейчас, - это важная вещь».
Подростки без «классики»?
Не успел завершиться фестиваль «Арлекин» в Петербурге, как в Великом Новгороде 25 апреля стартовал XVIII Международный театральный фестиваль «Царь-Сказка».
Шеф-координатор «Царь-сказки» Татьяна Боброва констатировала, что молодые режиссеры исследуют «новые территории», вместо обращений к классике.
Т.БОБРОВА: «Мне кажется, молодые режиссеры заняты сейчас тем, что они постоянно что-то исследуют. Они не стремятся на территорию проверенной годами классики, а пытаются найти что-то новое, в документальном театре, в каких-то новых темах, новых течениях и в современной литературе. Они пытаются искать это для подростков. Мне кажется, молодые режиссеры - это ищущие молодые люди».
М.СИНТИН: «Замечательно, что многие молодые режиссеры пытаются найти себя именно в детском и подростковом театре, куда они идут в поисках большей свободы и возможностей самовыражения. Очень хочется, чтобы лучшие постановки детских и подростковых спектаклей смогли бы увидеть дети небольших городов и поселков. Хорошо бы, если за победу на фестивалях - таких, как «Арлекин» или «Царь-сказка» - давали возможность победившему спектаклю отправиться на гастроли по всей стране, чтобы юные зрители отдаленных городков не чувствовали себя оторванными от лучших образцов театрального искусства».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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