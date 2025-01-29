Российскую короткометражку покажут на киносмотрах в Лос-Анджелесе и Мадриде

Российский короткометражный фильм «Разъезд» отобран для участия в кинофестивалях Лос-Анджелеса и Мадрида, сообщает «Российская газета».

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ФОТО: ТАСС / Ольга Зиновская
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