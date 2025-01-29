Российскую короткометражку покажут на киносмотрах в Лос-Анджелесе и Мадриде
29 января 202513:11
Российский короткометражный фильм «Разъезд» отобран для участия в кинофестивалях Лос-Анджелеса и Мадрида, сообщает «Российская газета».
Лента стала дебютной для продюсера и сценариста Марии Меленевской. В главных ролях снялись Мария Смольникова и Максим Стоянов.
В центре сюжета история интеллигентной продавщицы букинистического магазина, которая столкнулась с грубым водителем.
Ранее стало известно, что Старшенбаум, Стоянов и Уколова сыграют в новом сезоне сериала «Триггер», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru