Обошел «Преступление»? Сериал «Плевако» побил рекорд «Premier»

До этого новый рекорд онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» побил сериал «Преступление и наказание». 

РЕКОРДЫ «ПЛЕВАКО»

Накануне стало известно, что первые эпизоды сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли собрали рекордное количество просмотров. Согласно статистике онлайн-кинотеатра «Premier», на момент 28 ноября многосерийный фильм успели посмотреть более трех млн зрителей.

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Картине также удалось продемонстрировала рекордную динамику среди оригинальных проектов 2024 года. Высоких показателей сериал достиг лишь за 20 дней после появления на платформе. Впервые зрители увидели его 7 ноября в онлайн-кинотеатре «Premier». В настоящий момент доступны семь серий из десяти.

Исторический сериал «Плевако» режиссера Анны Матисон рассказывает о деятельности успешного адвоката Российской империи Николая Федоровича Плевако (в жизни его звали Федор Никифорович – прим. НСН). Действия картины происходят в Москве второй половины XIX века. По сюжету, Плевако блистает в суде, но все больше запутывается в собственной жизни. Поэтому, когда его мир рушится, ему приходится защищать самого себя.

Роли в картине исполнили Даниил Воробьев, Виталий Коваленко, Александр Обласов, Павел Ворожцов, Евгений Шварц, Мария Смольникова и другие. Продюсерами ленты выступили Алексей Учитель, Тимур Вайнштейн, Анастасия Акопян.

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Сам актер Сергей Безруков говорил, что создатели картины не стремились к его сходству с легендарным адвокатом.

«Мы сняли многосерийный художественный фильм по оригинальному сценарию, а не киномонографию. Это дало нам просторы для фантазии. Даже внешне мой образ во многом отличается от образа самого Плевако. Кто-то скажет: "Да, он совсем не похож". А мы и не стремились. У нас есть образ адвоката, есть автобиографические детали и главное — есть его дела, которые все перенесены в Москву для удобства восприятия», - рассказал артист.

РЕКОРДЫ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

До этого отметку в миллион зрителей преодолел другой российский сериал «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева, который вышел на «Кинопоиске» 2 ноября. В первый день в онлайн-кинотеатре его посмотрели более 600 тысяч человек.

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При этом позже лента с Иваном Янковским и Тихоном Жизневским в главных ролях стала первой среди новых премьер «Кинопоиска», которая смогла достичь отметки в миллион зрителей. Такие показатели стали рекордными для сериальных премьер этой платформы. На тот момент фильм оценили свыше 45 тысяч пользователей, более одной трети из которых поставили сериалу максимальные баллы.

Глядя на успех киноадаптации произведения Федора Достоевского и на оживленные споры о новом сериале, его даже начали готовить к зарубежному релизу. Известно, что продакшн картины собирался сделать дубляж языковой дорожки фильма на английский, французский и испанский языки. Отмечается, что экранизация этого романа может стать одним из первых российских сериалов за последние несколько лет, выпущенных на мировом рынке.

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Между тем, сам Иван Янковский, сыгравший Родиона Раскольникова, рассказал, что перед съемками отдыхал в США, где ему удалось войти в этот образ. По его словам, он вдохновился образами американских бездомных.

«У меня был месяц до начала работы, я все это время пытался подготовиться. Обрастал бородой, ходил с грязными ногтями. Я глядел на бомжей, которые сами с собой общаются, странно себя ведут, и эта штука мне очень помогла в работе над Родионом», - объяснил актер в эфире одного из YouTube-шоу.

Блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) в интервью НСН не увидел ничего необычного в том, кем вдохновлялся Янковский для роли Раскольникова.

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«Я думаю, можно вдохновляться чем угодно, ничего предосудительного в этом нет. Образ новый, попытались с новой стороны его рассмотреть, это вполне адекватно и нормально. Я раньше очень часто грешил на Янковского, но, как показывает "Слово пацана", с этим актером работать можно», - поддержал он артиста.

Ранее один из продюсеров сериала «Плевако» Алексей Учитель рассказал, что его дочь Анна Пересильд не снималась в этой картине, так как была занята работой над нашумевшим многосерийным фильмом «Слово пацана», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба ИРИ
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