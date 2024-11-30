Обошел «Преступление»? Сериал «Плевако» побил рекорд «Premier»

Картине также удалось продемонстрировала рекордную динамику среди оригинальных проектов 2024 года. Высоких показателей сериал достиг лишь за 20 дней после появления на платформе. Впервые зрители увидели его 7 ноября в онлайн-кинотеатре «Premier». В настоящий момент доступны семь серий из десяти.

Исторический сериал «Плевако» режиссера Анны Матисон рассказывает о деятельности успешного адвоката Российской империи Николая Федоровича Плевако (в жизни его звали Федор Никифорович – прим. НСН). Действия картины происходят в Москве второй половины XIX века. По сюжету, Плевако блистает в суде, но все больше запутывается в собственной жизни. Поэтому, когда его мир рушится, ему приходится защищать самого себя.

Роли в картине исполнили Даниил Воробьев, Виталий Коваленко, Александр Обласов, Павел Ворожцов, Евгений Шварц, Мария Смольникова и другие. Продюсерами ленты выступили Алексей Учитель, Тимур Вайнштейн, Анастасия Акопян.