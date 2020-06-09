Российский сериал «Содержанки» покажут в Великобритании

По данным агентства, Walter Presents специализируется на неанглоязычных фильмах из Германии, Японии, Франции и др. Площадка является дочерним проектом крупного британского телеканала Channel 4. Ее основатель Уолтер Юззолино высоко оценил "Содержанок", отметив, что они не похожи на другие сериалы российского производства.

В РФ премьера многосерийной картины прошла в марте 2019 года. Как сообщает агентство, "Содержанки" уже достигли 25 млн просмотров. Сериал также будет транслироваться в США, так как право на показ купила компания Amazon Prime Video.

