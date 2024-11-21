Российский режиссер Найшуллер принял участие в разработке S.T.A.L.K.E.R. 2

Российский режиссер боевиков «Хардкор» и «Никто» Илья Найшуллер принял участие в создании видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl украинской студии GSC Game World. Имя режиссера геймеры обнаружили в финальных титрах игры.

В России предложили «очистить S.T.A.L.K.E.R. 2 от экстремизма» и выпустить в VK Play

Известно, что Найшуллер выступил режиссером захвата движений, а также сам участвовал в процессе мокапа.

Кроме того, он озвучил персонажа по прозвищу Шустрый для англоязычного дубляжа игры.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что ограничат доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в России только на основании судебного решения о признании запрещенной информации, однако пока его нет, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот из игры "Сталкер 2"
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