Российский режиссер Найшуллер принял участие в разработке S.T.A.L.K.E.R. 2
Российский режиссер боевиков «Хардкор» и «Никто» Илья Найшуллер принял участие в создании видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl украинской студии GSC Game World. Имя режиссера геймеры обнаружили в финальных титрах игры.
Известно, что Найшуллер выступил режиссером захвата движений, а также сам участвовал в процессе мокапа.
Кроме того, он озвучил персонажа по прозвищу Шустрый для англоязычного дубляжа игры.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что ограничат доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в России только на основании судебного решения о признании запрещенной информации, однако пока его нет, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru