Российский прокат по итогам минувших выходных возглавил «Лед 2»

Фильм Жоры Крыжовникова «Лед 2» возглавил российский прокат по итогам минувших выходных. Об этом сообщает портал kinobusiness.com, подчёркивая, что ленте, в которой снялись Александр Петров, Аглая Тарасова и Мария Аронова, удалось заработать 577,3 млн рублей.

На втором месте расположился криминальный боевик Гая Ричи «Джентльмены» - он собрал российском прокате 283 млн рублей. Замыкает тройку лидеров фильм с совмещением живых актеров и анимации «Соник в кино» режиссера Джеффа Фаулера. Этой картине по итогам выходных удалось заработать чуть более 126 млн рублей, отмечает телеканал «360».