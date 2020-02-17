Российский прокат по итогам минувших выходных возглавил «Лед 2»
Фильм Жоры Крыжовникова «Лед 2» возглавил российский прокат по итогам минувших выходных. Об этом сообщает портал kinobusiness.com, подчёркивая, что ленте, в которой снялись Александр Петров, Аглая Тарасова и Мария Аронова, удалось заработать 577,3 млн рублей.
На втором месте расположился криминальный боевик Гая Ричи «Джентльмены» - он собрал российском прокате 283 млн рублей. Замыкает тройку лидеров фильм с совмещением живых актеров и анимации «Соник в кино» режиссера Джеффа Фаулера. Этой картине по итогам выходных удалось заработать чуть более 126 млн рублей, отмечает телеканал «360».
К слову, в конце января НСН писала, что список ста лучших фильмов XXI века – по версии журнала Empire – возглавила картина Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости». Вторую строчку престижного рейтинга заняла первая часть трилогии Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца». Замыкает тройку лидеров «Темный рыцарь» Кристофера Нолана.
Что касается первой десятки, то в неё, в частности, пробились такие ленты, как «Начало», «Социальная сеть», Лабиринт Фавна» и «Трудности перевода».
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