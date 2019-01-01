Российский мультпроект «Ежик» получил приз Disney

Мультсериал РФ «Ежик» заслужил на анимационном рынке MIFA в Анси приз телеканала Disney, сообщают РИА Новости со ссылкой на продюсере проекта Соню Горя.

Мультпроект режиссера Глеба Белякова был презентован, чтобы найти инвесторов.

«Мы представляли проект сериала, поэтому на данный момент существует только тизер и несколько тестов анимации. Следующим этапом будет создание библии сериала и пилотной серии. Сроки появления этой серии зависят от того, как сложатся наши отношения с одной или несколькими из продюсерских компаний. Сейчас мы ведем переговоры», — сообщила Горя.

Ранее директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев в беседе НСН рассказал, почему киностудия не снимает ремейки.

