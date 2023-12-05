Российский мультфильм «Ванлав» включили в лонг-лист премии «Оскар»
Американскаяй академия кинематографических искусств и наук включила в лонг-лист премии «Оскар» работу российского мультипликатора Вари Яковлевой «Ванлав» (Oneluv).
Как говорится в сообщении на странице школы-студии анимационного кино «Шар» в соцсети «ВКонтакте», мультфильм прошёл квалификационный отбор в категории «Анимационный короткометражный фильм».
В работе Вари Яковлевой рассказывается о девушке, оставшейся в собственном доме один на один с непрошеными и агрессивными гостями. В итоге героиня мультфильма даёт отпор своим обидчикам.
Ранее издание Variety объявило, что церемонию вручения кинопремии «Оскар» в 2024 году проведёт Джимми Киммел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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