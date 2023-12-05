Российский мультфильм «Ванлав» включили в лонг-лист премии «Оскар»

Как говорится в сообщении на странице школы-студии анимационного кино «Шар» в соцсети «ВКонтакте», мультфильм прошёл квалификационный отбор в категории «Анимационный короткометражный фильм».

В работе Вари Яковлевой рассказывается о девушке, оставшейся в собственном доме один на один с непрошеными и агрессивными гостями. В итоге героиня мультфильма даёт отпор своим обидчикам.

Ранее издание Variety объявило, что церемонию вручения кинопремии «Оскар» в 2024 году проведёт Джимми Киммел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

