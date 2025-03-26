В Москве скончался кинорежиссер Андрей Ермаш
26 марта 202511:41
В Москве на 69-м году жизни скончался кинорежиссер Андрей Ермаш, сообщает «МК».
Он был сыном бывшего руководителя Госкино СССР Филиппа Ермаша. За свою режиссерскую карьеру Андрею Ермашу удалось снять три фильма: «Возвращение доктора», «Лунная радуга» и «Конец Вечности».
Ему стало плохо в своей квартире в Гранатном переулке. Прибывшая по вызову скорая помощь не смогла спасти режиссера.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru