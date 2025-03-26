В Москве скончался кинорежиссер Андрей Ермаш

В Москве на 69-м году жизни скончался кинорежиссер Андрей Ермаш, сообщает «МК».

Он был сыном бывшего руководителя Госкино СССР Филиппа Ермаша. За свою режиссерскую карьеру Андрею Ермашу удалось снять три фильма: «Возвращение доктора», «Лунная радуга» и «Конец Вечности».

Ему стало плохо в своей квартире в Гранатном переулке. Прибывшая по вызову скорая помощь не смогла спасти режиссера.

