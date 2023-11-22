Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии

Обстоятельства гибели артиста неизвестны. Его тело кремируют и захоронят в Индии.

Белецкий получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге. Он запомнился зрителям по ролям в спектаклях «Прекрасное далеко», «Панночка», «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом» и другим постановкам.

Накануне погиб 27-летний актер Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров. Артист разбился в автомобильной аварии, передает «Радиоточка НСН».

