Российские музыканты заняли несколько призовых мест на Кубке мира по аккордеону и баяну
Музыканты из России заняли несколько призовых мест на Кубке мира по аккордеону и баяну, прошедшем в итальянском городе Кастельфидардо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей российский сборной.
«Сборная показала потрясающие результаты, борьба была очень напряженной, но все наши музыканты выступили достойно. Пришлось и соревноваться с другими исполнителями, и противостоять некоторым членам жюри», - рассказал артистический директор чемпионата России по аккордеону и баяну, руководитель российской сборной Александр Селиванов.
Кубок проходит в семи номинациях. Первое место в категории Virtuoso Entertainment занял российский музыкант Никита Кузнецов. Дуэт Дарьи Сахаровой и Алексея Логанова получил первое и второе места в категориях Classic Music Ensemble и World Music Ensemble. Василий Добрин завоевал серебро в молодежной номинации Junior Coupe Mondial, трио Жигалов Николай, Бовкун Михаил и Никита Золкин забрали второе место в категории Chamber Music Ensemble.
Ранее Российские шахматисты завоевали восемь наград на первенстве мира по блицу среди школьников и юниоров до 20 лет в Ташкенте, передает «Радиоточка НСН».
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