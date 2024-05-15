Российские кинотеатры вернулись к пиратским показам фильмов
Кинотеатры России вновь стали включать в афиши «предсеансное обслуживание» — показ голливудских новинок в паре с отечественными короткометражками. Об этом сообщает РБК.
В апреле киносети отказались от «предсеансного обслуживания» после предложения профильной Ассоциации владельцев кинотеатров «поддержать» отечественное кино, исключив теневой прокат до 12 мая, и ультиматума ряда крупных прокатчиков, пригрозивших не предоставлять легальные новинки при сохранении показов пиратского контента.
По данным РБК, сейчас подобные сеансы вновь доступны по меньшей мере в семи кинотеатрах Москвы, в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, других городах. В частности, в рамках «теневого» проката на экран вышли ленты «Планета обезьян: Новое царство», «Каскадеры», продолжаются показы «Кунг-фу Панда 4», «Дюна: Часть вторая».
Как отмечают эксперты, кинотеатрам недостает легального контента для наполнения репертуара, российского кино не хватает для обеспечения необходимых кассовых сборов и рентабельности кинозалов.
Ранее стало известно, что посещаемость кинотеатров в длинные майские выходные на фоне отказа от «параллельного проката» иностранных фильмов снизилась по сравнению с прошлым годом. На пике 9-12 мая сеансы посетили 1,4 млн человек, при этом 4-9 мая 2023 года число зрителей составляло 1,9 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru