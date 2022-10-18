Российские киноленты собрали 6,9 млрд рублей в прокате в 2022 году

По его словам, кассовые сборы российских кинокартин, которые создавались при поддержке государства, с начала текущего года составили уже 6,9 млрд рублей, тогда как в 2021 году отечественные фильмы заработали 8,3 млрд рублей.

Он добавил, что до конца 2022 года в прокат выйдут 57 российских релизов, из которых 21 фильм был создан при поддержке Минкультуры РФ и Фонда кино.

Ранее фильмы петербургского режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» во время повторного проката в российских кинотеатрах собрали более 42 млн рублей, сообщают «Невские новости».

