Российские киноленты собрали 6,9 млрд рублей в прокате в 2022 году

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко заявил, что доля национальных фильмов в российском прокате с начала 2022 года составила 54,3%, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (50,1%), сообщает РИА Новости.

В России сократилось число кинотеатров

По его словам, кассовые сборы российских кинокартин, которые создавались при поддержке государства, с начала текущего года составили уже 6,9 млрд рублей, тогда как в 2021 году отечественные фильмы заработали 8,3 млрд рублей.

Он добавил, что до конца 2022 года в прокат выйдут 57 российских релизов, из которых 21 фильм был создан при поддержке Минкультуры РФ и Фонда кино.

Ранее фильмы петербургского режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» во время повторного проката в российских кинотеатрах собрали более 42 млн рублей, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
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