Российские кинокритики признали сериал «Трасса» лучшим в 2024 году
Сериал «Трасса», вышедший в онлайн-кинотеатре Okko, был признан кинокритиками лучшим проектом 2024 года. Об этом говорится в исследовании портала «Кино-Театр.Ру».
Отмечается, что детективный триллер режиссёра Душана Глигорова в своих рейтингах упомянули 12 из 25 профессиональных зрителей, при этом девять раз его поставили на первое место.
Также в ТОП-3 попали сериал «Дайте шоу», который вышел на платформах Иви и KION, и «Последний богатырь. Наследие» от платформы Start.
В десятку лучших также вошли проекты «Дети перемен», «Она такая классная», «Лихие», «Преступление и наказание», «Юг», «Калимба» и «Первый номер».
Ранее актёр Никита Кологривый возглавил рейтинг самых популярных персон года на «Кинопоиске» 2024 года, опредив Джейсона Стейтема и Леонардо Ди Каприо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский допустил возвращение в шоу-бизнес
- Боец ММА Иван Емельяненко получил полтора года колонии
- СМИ: Выдачи автокредитов выросли на 70% за год
- СМИ: ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников
- Шадаев: Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги
- Три российских компании попали под санкции США
- Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
- Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14
- Администрация Байдена переложила на Трампа решение вопроса об Украине в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru