Российские кинокритики признали сериал «Трасса» лучшим в 2024 году

Отмечается, что детективный триллер режиссёра Душана Глигорова в своих рейтингах упомянули 12 из 25 профессиональных зрителей, при этом девять раз его поставили на первое место.

Также в ТОП-3 попали сериал «Дайте шоу», который вышел на платформах Иви и KION, и «Последний богатырь. Наследие» от платформы Start.

В десятку лучших также вошли проекты «Дети перемен», «Она такая классная», «Лихие», «Преступление и наказание», «Юг», «Калимба» и «Первый номер».

Ранее актёр Никита Кологривый возглавил рейтинг самых популярных персон года на «Кинопоиске» 2024 года, опредив Джейсона Стейтема и Леонардо Ди Каприо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

