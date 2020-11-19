Российские исполнители потеряют 10 млрд рублей из-за отмены новогодних корпоративов

При этом топ-50 артистов и ведущих в любом случае отработают свои 2–5 корпоративов в декабре, что позволит им компенсировать текущие расходы как минимум на поддержание своих коллективов и менеджмента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не обсуждают меры поддержки артистов и деятелей культуры.

По словам Пескова, телевизионные и киносъемки не запрещены и продолжаются - с соблюдением всех санитарных требований.

