Российские исполнители потеряют 10 млрд рублей из-за отмены новогодних корпоративов

В новогодние праздники российские звезды не досчитаются 10 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

За декабрь-январь отечественные предприятия и организации как правило тратили на проведение праздников в общей сложности до 100 млрд рублей, из которых артистам доставалось 15–16 млрд рублей. Однако из-за эпидемии COVID-19 и ограничительных мер мероприятия хотя и будут проводиться, но их численность упадет в 3–4 раза. Это отрицательно скажется на гонорарах звезд.

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При этом топ-50 артистов и ведущих в любом случае отработают свои 2–5 корпоративов в декабре, что позволит им компенсировать текущие расходы как минимум на поддержание своих коллективов и менеджмента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не обсуждают меры поддержки артистов и деятелей культуры.

По словам Пескова, телевизионные и киносъемки не запрещены и продолжаются - с соблюдением всех санитарных требований.

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