Российские актеры Эйдельштейн и Борисов попали в лонг-лист премии BAFTA

Уточняется, что Борисов и Эйдельштейн вошли в список претендентов на награду за лучшую мужскую роль второго плана за свои работы в картине Шона Бейкера «Анора».

Также в лонг-лист попали актёры Стэнли Туччи («Конклав»), Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»), Харрис Дикинсон («Плохая девчонка») и Гай Пирс («Бруталист»).

Шорт-лист BAFTA, в который войдут шесть актёров, будет опубликован 15 января.

Ранее Борисов был номинирован на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора». Некоторые кинокритики также предсказывают ему номинацию на «Оскар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

