Российские актеры Эйдельштейн и Борисов попали в лонг-лист премии BAFTA
Российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов попали в лонг-лист премии британской киноакадемии BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts). Об этом говорится в сообщении пресс-службы конкурса.
Уточняется, что Борисов и Эйдельштейн вошли в список претендентов на награду за лучшую мужскую роль второго плана за свои работы в картине Шона Бейкера «Анора».
Также в лонг-лист попали актёры Стэнли Туччи («Конклав»), Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»), Харрис Дикинсон («Плохая девчонка») и Гай Пирс («Бруталист»).
Шорт-лист BAFTA, в который войдут шесть актёров, будет опубликован 15 января.
Ранее Борисов был номинирован на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора». Некоторые кинокритики также предсказывают ему номинацию на «Оскар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Житель деревни Обеста в Курской области погиб из-за атаки беспилотника ВСУ
- Во Франции задержали захватившего заложников заключенного
- СМИ: Полицейская компьютерная система вышла из строя в аэропортах Германии
- Российские актеры Эйдельштейн и Борисов попали в лонг-лист премии BAFTA
- Вице-канцлер ФРГ призвал Маска убрать руки от германской демократии
- Врачи диагностировали у Урсулы фон дер Ляйен воспаление легких
- Телеграм: Новогодние теракты и прощание с транзитом
- Лукашенко призвал оппозицию участвовать в выборах президента Белоруссии
- СМИ: В пермском аэропорту самолеты задержали из-за НЛО
- Мазут из затонувших в Керченском проливе танкеров достиг Севастополя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru