Названы жанры фильмов, которые предпочитает смотреть российская молодежь

В топ-10 предпочтений среди зрителей от 14 до 35 лет вошли триллеры, документальные фильмы, азиатское кино и семейные проекты.

С мая по июнь 2024 года молодежь чаще всего смотрела на KION российскую драму «Почему ты?» с Даниилом Воробьевым и Ангелиной Загребиной в главных ролях, детектив «Обоюдное согласие» режиссера Валерии Гай Германики, а также комедию «Дядя Леша», роли в которой исполнили Анна Уколова и Тимофей Трибунцев.

При этом также было установлено, что больше всего времени фильмам и сериалам уделяет молодежь из Кемерово, Волгограда, Астрахани, Ярославля и Ставрополя. Наименьший интерес к ним проявляют жители Владивостока, Нижнего Новгорода и Хабаровска.

