Названы жанры фильмов, которые предпочитает смотреть российская молодежь
Наибольшей популярностью среди российской молодежи пользуются драмы, комедии и детективы, такие данные представил онлайн-кинотеатр KION.
В топ-10 предпочтений среди зрителей от 14 до 35 лет вошли триллеры, документальные фильмы, азиатское кино и семейные проекты.
С мая по июнь 2024 года молодежь чаще всего смотрела на KION российскую драму «Почему ты?» с Даниилом Воробьевым и Ангелиной Загребиной в главных ролях, детектив «Обоюдное согласие» режиссера Валерии Гай Германики, а также комедию «Дядя Леша», роли в которой исполнили Анна Уколова и Тимофей Трибунцев.
При этом также было установлено, что больше всего времени фильмам и сериалам уделяет молодежь из Кемерово, Волгограда, Астрахани, Ярославля и Ставрополя. Наименьший интерес к ним проявляют жители Владивостока, Нижнего Новгорода и Хабаровска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru