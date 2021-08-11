Росс и Рэйчел из сериала «Друзья» встречаются

Дженнифер Энистон, сыгравшая «Рейчел» и Дэвид Швиммер, воплотивший на экране «Росса» в сериале «Друзья» встречаются. Об этом сообщил порталу Closer близкий друг звезд.

Источник сообщил, что воссоединение «Друзей» пробудило чувства у обоих актеров и пробудило химию, которую им всегда приходилось подавлять. Вскоре после завершения съемок Энистон и Швиммер начали переписываться, а в прошлом месяце Дэвид вылетел из своего дома в Нью-Йорке, чтобы встретиться с Дженнифер в Лос-Анджелесе. Их также видели гуляющими по одному из любимых виноградников Дженнифер в Санта-Барбаре. Они проводят много времени вместе. Об этом сообщает издание Closer.

Во время спецвыпуска «Друзья: воссоединение» Энистон и Швиммер рассказали, что их всегда тянуло друг к другу, но в тот период их жизни они не могли перевести свои отношения на новый уровень, поскольку один из них всегда был в отношениях.



