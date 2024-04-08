«Роскосмос» снимет фильм о ЧП на «Союз МС-22»
Госкорпорация «Роскосмос» готовит фильм о происшествии с пилотируемым кораблем «Союз МС-22», которое произошло в декабре 2022 года. Об этом сообщила директор Центра внутренних и внешних коммуникаций госкорпорации Ирина Хворостяная на пресс-конференции.
«Уже есть рабочая версия фильма, рабочее название – "Спасение. Горячий космос"», - приводит ТАСС слова Хворостяной.
Она напомнила, что случайные частицы космического мусора врезались в «Союз МС-22». После этого, 15 декабря 2022 года, была зафиксирована разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля, однако космонавтам удалось стабилизировать ситуацию.
Ранее руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев рассказал, что диаметр метеороида, который повредил радиатор «Союз МС-22», составлял около 1-1,5 мм, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru