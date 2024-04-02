«Роскосмос» утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции

«Роскосмос» объявил об утверждении эскизного проекта Российской орбитальной станции. Теперь государственная корпорация приступила к заключению госконтрактов на создание РОС.

Новая национальная космическая станция должна заменить работу космонавтов на Международной космической станции, срок службы которой уже подошёл к концу. Первый этап физического создания РОС должен начаться в 2027 году и завершится через три года. Станция должна быть готова к эксплуатации в 2032 году.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», руководство «Роскосмоса» рассчитывает, что РОС сможет функционировать не менее полувека. Глава госкорпорации Юрий Борисов заявил ранее, что на реализацию проекта до 2032 года будет выделено не менее 609 миллиардов рублей.

