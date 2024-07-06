Роскомнадзор потребовал заблокировать песню «Дымок» Ицыка Цыпера

Роскомнадзор потребовал от сервиса «Яндекс Музыка» заблокировать песню «Дымок» исполнителя Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба) из-за пропаганды потребления алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

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В федеральной службе отметили, что в связи с такой пропагандой суд признал композицию запрещенной.

«На основании судебного решения Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации ссылки на страницы... платформы с противоправным контентом и направил в адрес владельца требование ограничить доступ к этим материалам», — указали в Роскомнадзоре.

Как отметили в пресс-службе, «Яндекс Музыка» выполнила требование.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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