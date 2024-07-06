Роскомнадзор потребовал заблокировать песню «Дымок» Ицыка Цыпера
Роскомнадзор потребовал от сервиса «Яндекс Музыка» заблокировать песню «Дымок» исполнителя Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба) из-за пропаганды потребления алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
В федеральной службе отметили, что в связи с такой пропагандой суд признал композицию запрещенной.
«На основании судебного решения Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации ссылки на страницы... платформы с противоправным контентом и направил в адрес владельца требование ограничить доступ к этим материалам», — указали в Роскомнадзоре.
Как отметили в пресс-службе, «Яндекс Музыка» выполнила требование.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дроны ВСУ атаковали три района Краснодарского края
- Кадыров опроверг слухи о закрытии Грозного на время проведения КИФ
- Премьер Словакии Фицо появился на публике впервые после покушения
- Эксперт Солодовникова рассказала, как увеличить размер пенсии
- Байден заявил, что был «без сил» на дебатах с Трампом
- Жители Стамбула и ряда турецких городов увидели в небе падающий метеорит
- СМИ: В США поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся
- В Греции полиция запретила семейный парад Family pride
- НАТО объявит на саммите о соглашениях с Киевом по военной подготовке
- Байден и Зеленский встретятся на саммите НАТО в Вашингтоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru