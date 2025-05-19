Роскомнадзор не будет удалять «Игру Престолов» и «Гарри Поттера» за пропаганду чайлдфри

«Игра престолов», «Гарри Поттер» и «Карточный домик» не будут удалены или заблокированы за пропаганду движения чайлдфри (осознанный отказ от деторождения, запрещено в РФ), так как не соответствуют критериям, служащим основанием для блокировки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

Ранее «Парламентская газета» выпустила материал, где предполагалось, что такие зарубежные сериалы, как «Игра Престолов», «Гарри Поттер», «Карточный домик», «Секс в большом городе» и другие могут быть заблокированы из-за наличия героев, несущих такую идеологию.