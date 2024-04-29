«Роскино» проведет в Таиланде Russian Film Festival
В 2024 году в Таиланде пройдет фестиваль российского кинематографа Russian Film Festival, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Об этом пишет ТАСС.
Глава ведомства назвала успешным опыт проведения Дней московского кино в Таиланде в феврале-апреле текущего года. По ее словам, Россия привезет в королевство еще много фильмов.
«У «Роскино» впереди программа Russian Film Festival, которая будет в Таиланде в формате и онлайн, и офлайн», - сказала министр культуры.
По ее словам, в Таиланд приедут артисты, продюсеры и другие деятели культуры. Москва и Бангкок будут создавать условия для совместного производства кино, подчеркнула Любимова.
С 19 по 26 апреля состоялся Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Главный приз получила картина мексиканского режиссера Мигеля Сальгадо «Стыд», передает «Радиоточка НСН».
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