«Роскино» проведет в Таиланде Russian Film Festival

Глава ведомства назвала успешным опыт проведения Дней московского кино в Таиланде в феврале-апреле текущего года. По ее словам, Россия привезет в королевство еще много фильмов.

«У «Роскино» впереди программа Russian Film Festival, которая будет в Таиланде в формате и онлайн, и офлайн», - сказала министр культуры.

По ее словам, в Таиланд приедут артисты, продюсеры и другие деятели культуры. Москва и Бангкок будут создавать условия для совместного производства кино, подчеркнула Любимова.

С 19 по 26 апреля состоялся Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Главный приз получила картина мексиканского режиссера Мигеля Сальгадо «Стыд», передает «Радиоточка НСН».

