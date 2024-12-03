Роман Натальи Илишкиной победил в читательском голосовании «Большой книги»
Победителем читательского голосования литературной премии «Большая книга» стала степная сага «Улан Далай» Натальи Илишкиной, сообщили НСН в пресс-службе группы компаний «Литрес».
Роман Илишкиной рассказывает о трёх поколениях донских казаков-калмыков, отмечают организаторы премии. В тройку лидеров читательского голосования также вошли «Тоннель» Яны Вагнер и «Магазин работает до наступления тьмы» Дарьи Бобылёвой.
В 2023 году первую премию «Большой книги» получил Евгений Водолазкин за роман «Чагин», а приз читательских симпатий - Захар Прилепин за книгу «Шолохов. Незаконный». Награждение лауреатов 2024 года состоится 5 декабря.
Яна Вагнер ранее рассказывала «Радиоточке НСН», что «Тоннель» является ее самой страшной книгой.
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