Роман Натальи Илишкиной победил в читательском голосовании «Большой книги»

В 2023 году первую премию «Большой книги» получил Евгений Водолазкин за роман «Чагин», а приз читательских симпатий - Захар Прилепин за книгу «Шолохов. Незаконный». Награждение лауреатов 2024 года состоится 5 декабря.

Яна Вагнер ранее рассказывала «Радиоточке НСН», что «Тоннель» является ее самой страшной книгой.

