Роман Натальи Илишкиной победил в читательском голосовании «Большой книги»

Победителем читательского голосования литературной премии «Большая книга» стала степная сага «Улан Далай» Натальи Илишкиной, сообщили НСН в пресс-службе группы компаний «Литрес».

Роман Илишкиной рассказывает о трёх поколениях донских казаков-калмыков, отмечают организаторы премии. В тройку лидеров читательского голосования также вошли «Тоннель» Яны Вагнер и «Магазин работает до наступления тьмы» Дарьи Бобылёвой.

Номинант на «Большую книгу» Яна Вагнер назвала «Тоннель» самым страшным романом

В 2023 году первую премию «Большой книги» получил Евгений Водолазкин за роман «Чагин», а приз читательских симпатий - Захар Прилепин за книгу «Шолохов. Незаконный». Награждение лауреатов 2024 года состоится 5 декабря.

Яна Вагнер ранее рассказывала «Радиоточке НСН», что «Тоннель» является ее самой страшной книгой.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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