Роджер Уотерс обвинил «израильское лобби» в попытках срыва своего турне

Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что «израильское лобби» пытается сорвать его турне по Латинской Америке. Об этом музыкант заявил в интервью телекомпании TRT World.

Роджер Уотерс назвал вторжение ХАМАС в Израиль «сопротивлением оккупации»

Уотерс отметил, что его концерты в Аргентине и Уругвае пытались отменить на основании того, что он якобы разжигает ненависть к еврейскому народу. Подобные утверждения музыкант назвал чушью.

По его словам, связанные с Израилем силы распространяют недостоверную информацию.

Конфликт в секторе Газа Уотерс назвал «до невозможности отвратительным». Он напомнил, что действия Израиля поддерживают США.

Ранее сообщалось, что сооснователя Pink Floyd отказались заселить в элитные отели Аргентины и Уругвая из-за его критики в адрес Израиля. Владелец одного из отелей пояснил, что решил «не размещать человека, который публично разжигает ненависть», передает «Радиоточка НСН».

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