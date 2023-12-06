Роджер Уотерс обвинил «израильское лобби» в попытках срыва своего турне

Уотерс отметил, что его концерты в Аргентине и Уругвае пытались отменить на основании того, что он якобы разжигает ненависть к еврейскому народу. Подобные утверждения музыкант назвал чушью.

По его словам, связанные с Израилем силы распространяют недостоверную информацию.

Конфликт в секторе Газа Уотерс назвал «до невозможности отвратительным». Он напомнил, что действия Израиля поддерживают США.

Ранее сообщалось, что сооснователя Pink Floyd отказались заселить в элитные отели Аргентины и Уругвая из-за его критики в адрес Израиля. Владелец одного из отелей пояснил, что решил «не размещать человека, который публично разжигает ненависть», передает «Радиоточка НСН».

