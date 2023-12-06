Роджер Уотерс обвинил «израильское лобби» в попытках срыва своего турне
Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что «израильское лобби» пытается сорвать его турне по Латинской Америке. Об этом музыкант заявил в интервью телекомпании TRT World.
Уотерс отметил, что его концерты в Аргентине и Уругвае пытались отменить на основании того, что он якобы разжигает ненависть к еврейскому народу. Подобные утверждения музыкант назвал чушью.
По его словам, связанные с Израилем силы распространяют недостоверную информацию.
Конфликт в секторе Газа Уотерс назвал «до невозможности отвратительным». Он напомнил, что действия Израиля поддерживают США.
Ранее сообщалось, что сооснователя Pink Floyd отказались заселить в элитные отели Аргентины и Уругвая из-за его критики в адрес Израиля. Владелец одного из отелей пояснил, что решил «не размещать человека, который публично разжигает ненависть», передает «Радиоточка НСН».
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