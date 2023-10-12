Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс прогнал зрителей со своего концерта

Музыкант так увлекся рассказом о своих домашних питомцах, что не заметил, как зрители начали покидать представление.

«Он только о своей утке говорил не менее 20 минут», - возмутился один из зрителей.

После того, как Уотерс заметил недовольство поклонников, он в нецензурной форме попросил «свалить» всех, кому не нравится его выступление.

Ранее бывший продюсер Pink Floyd обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



