Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс прогнал зрителей со своего концерта

Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс во время своего выступления в Лондоне вместо представления нового альбома, на которое собралось множество почитателей группы, решил почитать отрывки из своих мемуаров, сообщает Euronews.

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Музыкант так увлекся рассказом о своих домашних питомцах, что не заметил, как зрители начали покидать представление.

«Он только о своей утке говорил не менее 20 минут», - возмутился один из зрителей.

После того, как Уотерс заметил недовольство поклонников, он в нецензурной форме попросил «свалить» всех, кому не нравится его выступление.

Ранее бывший продюсер Pink Floyd обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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