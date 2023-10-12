Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс прогнал зрителей со своего концерта
Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс во время своего выступления в Лондоне вместо представления нового альбома, на которое собралось множество почитателей группы, решил почитать отрывки из своих мемуаров, сообщает Euronews.
Музыкант так увлекся рассказом о своих домашних питомцах, что не заметил, как зрители начали покидать представление.
«Он только о своей утке говорил не менее 20 минут», - возмутился один из зрителей.
После того, как Уотерс заметил недовольство поклонников, он в нецензурной форме попросил «свалить» всех, кому не нравится его выступление.
Ранее бывший продюсер Pink Floyd обвинил Роджера Уотерса в антисемитизме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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