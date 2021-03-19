Rock FM 95,2 приглашает в кино на «Хребет дьявола»

Rock FM 95,2 приглашает слушателей в кино на фильм ужасов «Хребет дьявола», который снял режиссер «Запретной зоны» Брэдли Паркер.

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Фильм повествует о экспедиции молодых геологов, проводивших исследование в заброшенном при весьма странных и мистических обстоятельствах шахтёрском городке в горах Аппалачи. Думая, что они нашли свою подземную Атлантиду, друзья пробуждают нечто древнее и жуткое. Научная экспедиция превращается в борьбу за выживание в месте, прозванном Хребтом дьявола.

Картина протяжении всего времени держит в напряжении, это не стандартный фильм ужасов о проклятьях и призраках, ведь показанные события вполне могли развернуться в реальной жизни.

Подробная информация о фильме на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции.

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ФОТО: Fotolia.com
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