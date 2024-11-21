Роберт Паттинсон получил роль в новом фильме Кристофера Нолана

Кроме него в новой картине, чье название и сюжет пока держатся в секрете, снимутся такие актеры, как Том Холланд, Мэтт Дэймон, Зендея и Энн Хэтэуэй.

Известно лишь, что за производство ленты отвечает студия Universal Pictures. Съемки стартуют в 2025 году, а премьера намечена на 17 июля 2026-го.

Ранее премьеру фильма «Микки 17» с Паттинсоном перенесли на весну, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

