Роберт Де Ниро устроил скандал на кинопремии
Во время вручения награды актер Роберт Де Ниро устроил скандал, сообщает TMZ.
Произошло все на кинопремии Gotham Awards, где ему вручали награду за роль в фильме Мартина Скорсезе «Killers of the Flower Moon». Артист заметил, что его приветственную речь отредактировали, чему очень возмутился.
Поговорив о фильме, он обрушился на бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявив, что тот врал американцам «тридцать тысяч раз за четыре года в Белом доме».
Ранее отцом уже в седьмой раз стал 79-летний актёр Роберт Де Ниро, у него родилась дочь, которую назвали Джия Вирджиния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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