Роберт Де Ниро устроил скандал на кинопремии

Во время вручения награды актер Роберт Де Ниро устроил скандал, сообщает TMZ.

Бывшая ассистентка отсудила у Роберта Де Ниро 1,2 млн долларов

Произошло все на кинопремии Gotham Awards, где ему вручали награду за роль в фильме Мартина Скорсезе «Killers of the Flower Moon». Артист заметил, что его приветственную речь отредактировали, чему очень возмутился.

Поговорив о фильме, он обрушился на бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявив, что тот врал американцам «тридцать тысяч раз за четыре года в Белом доме».

Ранее отцом уже в седьмой раз стал 79-летний актёр Роберт Де Ниро, у него родилась дочь, которую назвали Джия Вирджиния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости /Екатерина Чеснокова
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