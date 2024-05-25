Фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля

Фильм «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.

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Звание лучшего режиссера получил португалец Мигель Гомиш за киноленту «Большое путешествие» про английского дипломата, который путешествует по Азии. Гран-при 77-го Каннского кинофестиваля достался индийскому фильму «Все, что мы представляем, как свет» постановщицы Паял Кападиа.

Спецприз жюри получил иранский режиссер Мохаммад Расулоф.

Ранее фильм якутского режиссера Давыдова получил приз на кинофестивале в Германии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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