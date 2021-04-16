Рината Литвинова озвучила навигатор
16 апреля 202112:13
Актриса и режиссер Рината Литвинова приняла участие в проекте сервиса Яндекс.Карты, где знаменитости озвучивают навигационную систему. Пишет The Village.
Литвинова в своей узнаваемой манере здоровается с водителем, рассказывает о камерах и авариях на дороге, а также указывает путь водителю.
Как отмечает издание, скоро в проекте появятся голоса и других известных людей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru