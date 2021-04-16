Рината Литвинова озвучила навигатор

Актриса и режиссер Рината Литвинова приняла участие в проекте сервиса Яндекс.Карты, где знаменитости озвучивают навигационную систему. Пишет The Village.

Литвинова в своей узнаваемой манере здоровается с водителем, рассказывает о камерах и авариях на дороге, а также указывает путь водителю.

Как отмечает издание, скоро в проекте появятся голоса и других известных людей.

